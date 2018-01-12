البافاري ينهي عقدة “باي ارينا” بثلاثية

تخلص بايرنبايرن ميونخ من عقدة ملعب “باي أرينا” بعدما حقق الفوز على مضيفه باير ليفركوزن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة البوندسليجا.

وسجل أهداف البايرن كل من خافي مارتينيز (32) وفرانك ريبيري (59)، وخاميس رودريجيز (91، فيما جاء هدف ليفركوزن الوحيد عن طريق كيفن فولاند، لينجح أفي سي هوليوود في الفوز بمعقل الليفر لأول مرة منذ مارس 2013.

وارتفع رصيد الفريق البافاري إلى 44 نقطة في صدارة البوندسليجا، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 28 نقطة في المركز الرابع.