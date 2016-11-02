البايرن ينجز المهمة أمام أيندهوفن

حجز بايرن ميونيخ الألماني مقعدا له في دور الـ 16 الكبار لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أيندهوفن الهولندي في اللقاء الذي جمعهما، في الجولة الرابعة من البطولة.

ونجح العملاق البافاري في قلب تأخره بهدف سجله الكولومبي سانتياجو أرياس للفريق الهولندي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد. وذلك بفضل نجمه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (34 من ضربة جزاء، 74) من عمر المباراة، التي جمعتهما، يوم الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني، على ملعب “فيليبس”.

ورفع بايرن بايرن ميونيخ رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وضمن تأهله مبكرا إلى الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ، مع أتلتيكو مدريد، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وذلك بعد فوز صعب على ضيفه فريق روستوف الروسي بهدفين مقابل هدف واحد.