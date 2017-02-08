البنتاغون..”داعش” الإرهابي أنتج أسلحة كيميائية في مختبرات جامعية

أظهرت نتائج فحوصات قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن تنظيم “داعش” الإرهابي استخدم مختبرات جامعة الموصل لإنتاج أسلحة كيميائية تحتوي على عنصر الخردل.

المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس قال إن فحص عينات أخذت من المكان أظهر أن تنظيم “داعش” الإرهابي استخدم المختبرات العلمية في جامعة الموصل لإنتاج عنصر الخردل، مضيفا أن الإرهابيين استخدموا هذا المسحوق لإنتاج أسلحة كيميائية بدائية.

وعلى الأرجح أن الإرهابيين نقلوا غالبية منشآت الإنتاج لديهم مع هجوم القوات العراقية لتحرير الجامعة، وأنهم يشغلونها في مكان آخر.

وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على الجامعة الشهر الماضي في إطار تحريرها للقسم الشرقي من المدينة.