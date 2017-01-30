البحرية اليمنية تستهدف بارجة حربية لنظام بني سعود قبالة سواحل تعز

استهدفت القوة البحرية اليمنية اليوم بارجة حربية لنظام بني سعود قبالة السواحل الغربية اليمنية في محافظة تعز بينما قنصت وحدات من الجيش اليمني ثلاثة جنود سعوديين ودكت عدداً من مواقعهم في جيزان.

ونقلت وكالة “سبأ” عن مصدر عسكري يمني قوله.. “إن القوة البحرية أطلقت صاروخاً موجهاً على البارجة التي حاولت الاقتراب من السواحل الغربية اليمنية”، مؤكداً أن الصاروخ أصاب هدفه “بشكل مباشر وبدقة عالية”.

وأضاف المصدر ان وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية قنصت اليوم ثلاثة جنود سعوديين وقصفت عددا من مواقعهم في جيزان.

وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة بني سعود خلال إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة زحف كبير لهم باتجاه منطقة المدفون بأطراف نهم في محافظة صنعاء مؤكدا فرار من تبقى منهم تاركين جثث قتلاهم في ساحة المعركة.

وكان قتل وأصيب العشرات من مرتزقة نظام بني سعود إثر استهداف الجيش اليمنى واللجان الشعبية تجمعاتهم في عدد من المحافظات اليمنية في وقت سابق من اليوم.