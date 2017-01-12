البحرين.. السجن 6 أشهر لمنشد بتهمة “التجمهر”

قضت محكمة بحرينية، مساء الخميس، بالحبس 6 أشهر للمنشد مهدي سهوان، بتهمة التجمهر.

وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مساء يوم الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2017)، بالحبس 6 أشهر للرادود مهدي سهوان، بتهمة التجمهر أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بالدراز والمشاركة في تجمع غير مخطر عنه، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم.

وأسندت النيابة إلى المتهم ثلاثة اتهامات هي التحريض على كراهية النظام، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من ألف شخص، والاشتراك في تجمع غير مخطر عنه.