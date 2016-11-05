البحرين تصدر سندات لسد العجز في الموازنة

يطرح مصرف البحرين المركزي سندات بقيمة 285 مليون دينار ما يعادل نحو 755 مليون دولار بهدف توفير تمويل لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.

وقالت بورصة البحرين، في بيان، السبت 5 تشرين الثاني، إن المستثمرين الأجانب والمحليين بمقدورهم شراء السندات، من خلال الوسطاء المسجلين بالبورصة، وذلك اعتبارا من 6 إلى 8  تشرين الثاني.

وبحسب بيان البورصة، تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد دينار بحريني (2.65 دولار)، وتبلغ مدة الإصدار7 سنوات ونصف السنة اعتبارا من 10 تشرين الثاني، ويبلغ العائد الثابت 5.875% سنويا.

وأضافت بورصة البحرين أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 500 دينار بحريني (1326 دولار)، لتشجيع صغار المستثمرين على الشراء.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية توقعت، في يونيو/حزيران الماضي، ارتفاع عجز الموازنة في البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، من 14.8% في العام 2015.

من جهته، توقع صندوق النقد الدولي استمرار تباطؤ الاقتصاد البحريني في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل نسب النمو المتوقعة لهذا العام إلى نحو 2.2%.

ويشار، هنا، إلى أن البحرين تعد الأفقر من حيث الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيقتصر إنتاجها على نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

 

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