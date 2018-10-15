البحرين.. دعوى لمقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بدستور 2002

أفاد تيار الوفاء الإسلامي من القوى الثورية في بيان، بأن الأسبوع الماضي انتهى بموقف سياسي مهم من أطراف علمانية ومعارضة، وهو مقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين.

التيار ذكر أن هذه الدعوة جاءت نتيجة تجربة عميقة وانخراط في تفاصيل الحياة النيابية، وإدراكا للآثار الكارثية للتعاطي مع مشاريع المنامة.

وأوضح التيار أن التجربة النيابية ليست سوى إحدى كوارث تلك المرحلة، وأن المنطلقات والأسباب التي تضرب أسس المجلس النيابي وتجعله خاويا من المضمون، وتنسلخ عنه الشرعية هي نفسها ناقضة لمرحلة ما بعد الميثاق، حيث لم تعد المعارضة السياسية والثورية في البحرين ملزمة بأي توافقات بعد أن نقضتها السلطة.

كما دعا تيار الوفاء الإسلامي إلى استثمار الإجماع الشعبي والنخبوي لمقاطعة الانتخابات النيابية وضرورة عدم الاعتراف بدستور 2002.