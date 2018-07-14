البدء بإعادة تأهيل طريف درعا – اليادودة

بدأ مجلس مدينة درعا أعمال إعادة تأهيل طريق عام درعا-اليادودة بعد فتحه من قبل وحدات الجيش قبل عدة أيام وتأمينه من مخلفات المجموعات المسلحة.

وبدأت الورشات التابعة للمجلس بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بتعزيل وتسوية الطريق وتنظيفه من الأتربة حيث أوضح المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا أن الورشات جهزت الطريق لاستقبال الحركة المرورية بعد توقفها لسنوات، مشيراً إلى أن المرحلة التالية ستكون تأهيل الطريق من خلال رصفه وإنارته.

أمين ضيف الله من دائرة العلاقات المسكونية أشار إلى أن الدائرة أسهمت بأعمال التنظيف عبر ورشات النظافة التابعة لها، لافتاً إلى أن درعا تحتاج اليوم للعمل المشترك وتفعيل جهود جميع المؤسسات الأهلية للنهوض بواقعها.