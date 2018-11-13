البدء بتأهيل سد الحفة واستثمار أمثل للمخزون

اللاذقية – مروان حويجة

بهدف الاستفادة من المخزون المائي في سد الحفة في محافظة اللاذقية وتوفير مياه الشرب لأهالي المنطقة وري المناطق الزراعية بدأ فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية متاع 6 أعمال تأهيل السد بتكلفة إجمالية تصل إلى 392 مليون ليرة. وتتضمن الأعمال المنفّذة تفريغ بحيرة السد الذي تصل الطاقة التخزينية لها 5ر2 مليون متر مكعب والرفع الطبوغرافي لمعرفة كمية الطمي وتعزيلها وإجراء صيانة لقمّة السد والوجهين الأمامي والخلفي والمفيض والمفرّغ. مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس نبيل حسن أشار إلى أن كميات الطمي الكبيرة في السد حالت دون الاستخدام الأمثل للمياه المخزنة في الري وعدم صلاحيتها لمياه الشرب وهو ما تطلب إعادة تأهيل السد وحوضه التخزيني خدمة لأهالي المنطقة.

من جهته لفت المهندس مهند محمد مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية متاع 6 إلى أن عمليات التأهيل أصبحت ضرورة مع وجود كميات كبيرة من الطمي عند فتح المفرغ مبيناً أن تنفيذ التأهيل سيتم باستخدام مضخات نوعية كبيرة لضخ الطمي على مكان ثم الاستفادة من المياه المخزنة أثناء تفريغها بالري وتعزيل السد مؤكداً أنّه سيتم اعتماد هذه التقنية الجديدة وتعميمها على كافة المشاريع اللاحقة في تأهيل السدود.