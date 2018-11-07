البدء بترميم مبنى محافظة القنيطرة…التكلفة تتجاوز 400 مليون ليرة

بدأت الورشات الخدمية في مؤسسة الإنشاءات العسكرية أعمال ترميم وإصلاح مبنى محافظة القنيطرة بكلفة تقديرية بلغت 425 مليون ليرة بعد القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة المهندس حسين إسحق في تصريح له أن آليات النظافة قامت بازالة وترحيل الأنقاض من غرف البناء والساحات والحدائق المحيطة به، لافتا إلى أن ورشات البناء تقوم حاليا بترميم وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبناء والمكاتب نظرا للحاجة الماسة لإعادته إلى العمل وعودة تقديم الخدمات للمواطنين.

وبين اسحق أن البناء يتكون من ثلاثة طوابق ويضم المكاتب التابعة للأجهزة المحلية والمحافظة والأمانة العامة وتعرض الكثير منه للتخريب جراء الإرهاب.

يشار إلى أن فرع الطرق والجسور بالقنيطرة بدأ أمس أعمال الإصلاح والترميم لجسر الرقاد الذي يربط بين مدينتي البعث و القنيطرة.