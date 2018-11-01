البدء بصرف أثمان التفاح المسوق للسورية للتجارة بالسويداء

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم صرف أثمان محصول التفاح المسوق من المزارعين لصالح الفرع.

و أشارت مديرة فرع المؤ سسة المهندسة هيام القطامي إلى أن عمليات الصرف تتم بشكل منظم وفق تسلسل استمارات التسليم الخاصة بالتفاح إلى الدائرة المالية لتفادي حدوث أي مشاكل.

ولفتت القطامي إلى أن الدائرة تواصل استقبال محصول التفاح وبلغت الكميات المستلمة لغاية تاريخه نحو 2200 طن تم توريدها من مختلف مناطق الإنتاج.

وقدرت مديرية الزراعة إجمالي إنتاج المحافظة من التفاح للموسم الحالي بنحو 70 ألف طن بما فيها الكميات المتعرضة لأضرار البرد خلال الأشهر الماضية.