البدء بصرف الجدول الثامن من تعويضات الأضرار بمحافظة الحسكة

بدأت لجنة الأضرار الفرعية في محافظة الحسكة اليوم بصرف قيم الجدول الثامن لتعويض المواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة الأعمال الإرهابية التي شهدتها بعض مناطق المحافظة خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدير المكتب الفرعي للجنة إدريس شهاب في تصريح له أن قيمة صرفيات الجدول الثامن تبلغ 78 مليونا و209 آلاف ليرة سورية سيستفيد منها 223 مواطنا تضررت ممتلكاتهم نتيجة الأعمال الإرهابية في مدينتي الحسكة والقامشلي.

ولفت شهاب إلى أن جداول الأضرار التاسع والعاشر والحادي عشر تم إنجازها بشكل كامل من قبل اللجنة ورفعها إلى اللجنة العليا لإعادة الإعمار التي وافقت عليها وبانتظار تخصيصها بالمبالغ المالية المطلوبة وتحويلها إلى محافظة الحسكة للبدء بصرفها للمستحقين.

يشار إلى أن مجمل المبالغ التي تم صرفها للمواطنين المتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية في محافظة الحسكة مليار و456 مليون ليرة سورية و355 ألف ليرة سورية .