البدء بصيانة مجبل بيتون الشركة العامة للطرق والجسور في درعا

بدأ فرع الشركة العامة للطرق والجسور بدرعا صيانة مجبل البيتون التابع للفرع بطاقة إنتاجية تصل إلى 55 مترا مكعبا في الساعة.

وذكر مدير الفرع المهندس غسان الزعبي في تصريح له أن ورشات الصيانة بدأت اليوم أعمالها لإعادة تأهيل وصيانة المجبل لإعادته إلى الإنتاج بطاقة تصل إلى 55 مترا مكعبا في الساعة وذلك بمدة تنفيذ أقصاها 30 يوما، مبينا أن التكلفة التقديرية لأعمال الصيانة تبلغ نحو 5 ملايين ليرة.

ولفت الزعبي إلى أن المجبل ينتج مجبولا بيتونيا لإنشاء الأبنية والجسور وخزانات المياه وسيوضع في الخدمة مع بقية قواعد الإنتاج والعمل وأدواتها للمساهمة في عملية إعادة إعمار البنى التحتية والمشاريع الخدمية والإنتاجية في المحافظة.

وانطلقت عملية إعادة تأهيل القطاعات العامة والبنى التحتية فور إعلان درعا خالية من الإرهاب لإعادة عجلة الحياة الطبيعية والإنتاجية إلى المحافظة.