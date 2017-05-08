البدء بهدم وترحيل أنقاض العقارات المستملكة في اللاذقية.

باشر مجلس مدينة اللاذقية عمليات هدم وترحيل أنقاض العقارات المستملكة والواقعة في المنطقة الواصلة بين شارع أنطاكيا وشارع 8 آذار بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 80 لعام 1988.

وذكر رئيس المجلس أنه تم تلزيم أعمال الهدم لجهة خاصة على أن تقوم بترحيل الأنقاض والبقايا على نفقتها مقابل الحصول على البقايا وذلك باشراف دائرة البناء بالمجلس.

وذكر رئيس دائرة الأملاك بالمجلس أنه تم تخصيص شاغلي العقارات المستملكة بعقارات جديدة وتعويض أصحاب 7 محال فيها نقديا