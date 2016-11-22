بدأ محاكمة فتح الله غولن و72 شخصا آخرين على خلفية محاولة الانقلاب

بدأت محكمة تركية اليوم بمحاكمة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة غيابيا والذي يتهمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في منتصف تموز الماضي.

وذكرت رويترز أن المحكمة ستقوم بمحاكمة فتح الله غولن مع 72 شخصاً آخرين بينهم صحفيون ورجال أعمال بارزون بتهمة الاحتيال والتجسس السياسي والعسكري إضافة إلى تشكيل وإدارة منظمة إرهابية.

وكانت المحكمة الجنائية الثانية في اسطنبول أصدرت في آب الماضي مذكرة اعتقال بحق غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية باعتباره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب والذي أعلن بدوره أن صدور مذكرة اعتقال بحقه من قضاء النظام التركي على خلفية محاولة الانقلاب الأخيرة من دلائل توسع نطاق الحكم الاستبدادي لأردوغان.

ويواصل نظام أردوغان حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح 110 آلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة.