البرازيلي سكولاري قريب من تدريب منتخب كولومبيا

ذكر البرازيلي، لويس فيليبي سكولاري، مدرب البرازيل والبرتغال وتشيلسي سابقا، خلال مقابلة تلفزيونية إنه تلقى عرضا لقيادة منتخب كولومبيا لكرة القدم.

وأكد سكولاري، الذي قاد بالميراس لإحراز لقب الدوري البرازيلي الشهر الماضي، أنه يفكر في قبول العرض لخلافة خوسيه بيكرمان الذي استقال بعد خروج كولومبيا من الدور الثاني لمونديال روسيا أمام المنتخب الإنجليزي.

وقال سكولاري البالغ 70 عاما، في مقابلة مع شبكة (إي.إس.بي.إن) البرازيلية: “نعم حدثت محاولات (من كولومبيا). بعد انتهاء الموسم، الآن يمكننا التفكير في هذا العرض بوضوح أكبر”.