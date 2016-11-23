البرازيلي نيمار مهدد بالسجن لخمسة أعوام

بالمحاكمة التي دارت الأربعاء 23 تشرين الثاني، حول انتقال نيمار لبرشلونة، والتي تحركها شركة “DIS”، طالبت الشركة بسجن نيمار لخمسة أعوام .

هذا ولم تتوقف المطالب عند تلك النقطة، حيث طالبت الشركة بسجن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحالي، وساندرو روسيل الرئيس السابق للنادي، لثمانية أعوام، فضلا عن سجن والد نيمار لخمسة أعوام، والتعويض مابين 159 و195 مليون يورو، للأضرار التي نجمت عن انتقاله لبرشلونة .

أما عن موقف المدعي العام، فقد طالب بسجن نيمار لعامين فضلا عن دفعه غرامة قدرها عشرة ملايين يورو.