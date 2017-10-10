البرازيل: اعتقال 60 مهربا ومصادرة ثمانية أطنان من الكوكائين

اعتقلت الشرطة البرازيلية اليوم 60 شخصا وصادرت نحو ثمانية أطنان من الكوكائين في إطار تحقيق حول تجارة وتهريب المخدرات انطلاقا من موانئ بولاية سانتا كاترينا جنوب البلاد.

وأكدت الشرطة البرازيلية أن العصابات كانت ترسل عبوات الكوكائين في حاويات ليتم شحنها إلى أوروبا, مبينة أنه تم ضبط بعض هذه المخدرات عند الحدود البرازيلية قبل أن تشحن إلى سانتا كاترينا على متن طائرات صغيرة لنقلها بعد ذلك في أكياس كبيرة إلى ميناء ايتابوا, كما قامت عصابات أخرى باستخدام حاويات تحوي منتجات مثل لفائف الصلب والأناناس المعلب لنقل الكوكائين خارج مجمع ميناء ايتاجاي نافيجانتس”.

وصادرت الشرطة في إطار التحقيق نحو ثمانية أطنان من الكوكائين في البرازيل وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا حيث كشف التحقيقات عن وجود صلات بين مخطط التهريب ومصادرة نحو طنين ونصف الطن من المخدرات في إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والسعودية وتركيا.