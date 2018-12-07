البرازيل..مقتل 12 شخصا جراء سطو مسلح على مصرف

قتل 12 شخصا على الأقل بينهم ستة من رجال الشرطة جراء إطلاق نار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم بين الشرطة ومسلحين قاموا بعملية سطو مسلح على مصرف في بلدة صغيرة بشمال شرق البرازيل.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام محلية “أن خمس رهائن بينهم طفلان قتلوا في تبادل إطلاق النار عندما تدخلت الشرطة لدى محاولة العصابة السطو على ماكينات الصرف الآلي في فرعين للمصرف بشارع رئيسي في ميلاجريس بولاية سيرا”.

وأشارت الوكالة إلى أن العصابة تمكنت من الهرب في سيارتي “فان” دون الحصول على أي أموال لافتة إلى أن الشرطة عثرت على جثة أحد منفذي السطو المسلح في مركبة مهجورة.