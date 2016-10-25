البرازي يبحث مع الزعتري سبل إعادة الحياة الطبيعية لمناطق حمص

بحث محافظ حمص طلال البرازي أمس مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية علي الزعتري والوفد المرافق له، سبل مواصلة الجهود الحكومية والأممية لدعم الجهود الهادفة إلى عودة الحياة الطبيعية إلى كل أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم والتعاون لاستكمال المراحل المتبقية المقررة لإعلان حي الوعر خاليا من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية والمؤسسات الحكومية إليه.

وأكد البرازي أهمية استمرارية النشاطات والبرامج التنموية والاجتماعية والثقافية التي تنفذها عدد من مؤسسات الأمم المتحدة بالتعاون والتشاركية مع الحكومة السورية والمجتمع المحلي، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المحافظة.

واستعرض البرازي واقع الأحياء والمناطق التي تم اخلاؤها من السلاح والمسلحين وعودة الاهالي الى بيوتهم ولا سيما أحياء حمص القديمة والوسط التجاري لمدينة حمص، حيث عادت المؤسسات الحكومية إلى مقراتها الأساسية إضافة إلى انقاذ الكثير من المباني الأثرية والتراثية في المدينة.

من جهة ثانية جال المحافظ يرافقه الزعتري والوفد المرافق له بزيارة ميدانية شملت الوسط التجاري للمدينة ومنطقة الأسواق التراثية ومنها سوق القيصرية، إضافة إلى الجامع الكبير وكنيسة أم الزنار واطلعوا على أعمال التأهيل والصيانة التي تتم بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.