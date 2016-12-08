البرازي يقوم بجولة تفقدية للواقع الخدمي والسياحي بتدمر

في اطار متابعة تفقد الواقع الخدمي و السياحي في مدينة تدمر قام محافظ حمص طلال البرازي أمس بجولة شملت عددا من المؤسسات التعليمية والسياحية والادارية والاثرية في المدينة، والتقى الطلبة والكوادر التدريسية في مدرستي “الملك أذينة” و”هدى الشعراوي” واستمع منهم إلى واقع سير العمليتين التربوية والتعليمية، موجها بضرورة تعويض الطلبة ما فاتهم من دروس ومواد أساسية لمتابعة تحصيلهم الدراسي.

كما اطلع المحافظ على مبنى مديرية السياحة الذي تعرض للتخريب من قبل إرهابيي “داعش”، داعيا إلى تأهيله وعودة العمل بالمديرية في المبنى المؤقت بالمتحف الوطني ريثما يتم ترميمه.

والتقى البرازي عمال النظافة الذين ينفذون حملة في مختلف شوارع المدينة بالتعاون بين مجلس مدينة حمص ومديرية الخدمات الفنية.

وفي مبنى مديرية المنطقة تم عرض المخطط التنظيمي للمدينة الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كوادر جامعة البعث بهدف تنظيم العمران وتفعيل مختلف النشاطات السياحية والتراثية والثقافية من خلال أقامة معارض تراثية و مطاعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية وانعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية نتيجة تشغيل العمالة المحلية.

واشار المحافظ إلى أهمية تدمر تاريخيا ولا سيما بعد تحريرها حيث يتم العمل وبتوجيهات القيادة لاعادة الحياة والاعمار إليها وتفعيل كل المؤسسات الخدمية فيها، لافتا إلى أنه بعد أن تم تشكيل مجلس مدينة مؤقت لمدينة تدمر ووضع جملة من البرامج والخطط بهدف تأمين الخدمات الأساسية والتوسع أكثر بافتتاح المزيد من المدارس وتطبيق الخطة التعليمية والتربوية وفقا لما هو مقرر والأسراع بعودة المهجرين وتأمين وسائل النقل اضافة إلى وجود خطة متكاملة مع مجلس المدينة من أجل وضع برنامج زمني ربعي يعاد تقييمه كل ستة اشهر من اجل تحقيق كل متطلبات الحياة الطبيعية للمدينة.