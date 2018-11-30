البرغوث ميسي أفضل لاعب في الجولة الخامسة لأبطال أوروبا

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن الحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تتويج ليونيل ميسي بالجائزة، بعدما قاد برشلونة، لتحقيق الانتصار على نظيره آيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-1، الأربعاء الماضي، في خامس جولات التشامبيونزليج.

وسجل البرغوث الأرجنتيني، الهدف الأول للبارسا في المباراة، وصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله جيرارد بيكيه.

وحسم نادي برشلونة، صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بعد الانتصار على آيندهوفن، برصيد 13 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف توتنهام الإنجليزي.