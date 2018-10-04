البرلمان الأوروبي يجب وقف العدوان على اليمن

دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف العدوان الذي يقوده النظام السعودي على الشعب اليمني ورفع الحصار وحظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الانترنت للإمارات.

وجاء في قرار تبناه المجلس خلال جلسته في ستراسبورغ شرق فرنسا اليوم وفق ما نقل موقع المسيرة نت أن” الحل السياسي والتفاوضي في اليمن هو وحده القادر على إعادة السلام والحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلاد”.

ودعا المجلس في قراره جميع الأطراف الفاعلة على المستويين الدولي والإقليمي إلى المشاركة بشكل بناء مع الأطراف اليمنية من أجل تخفيف حدة الأزمة والتوصل إلى تسوية تفاوضية.

وأعرب القرار عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لإعادة إطلاق العملية السياسية .

ويواصل نظام بنى سعود ومرتزقته عدوانهم على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مرتكبا عشرات الجرائم والمجازر بحق المدنيين اليمنيين وممتلكاتهم وبناهم التحتية.