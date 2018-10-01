البرلمان العراقي يؤجل جلسة التصويت على انتخاب رئيس للبلاد إلى مساء اليوم

أرجأَ البرلمان العراقي جلسة التصويت على انتخاب رئيس للبلاد الى مساءِ اليوم والتي كان من المفترض أن تعقد ظهراَ.

ووفقاً لقناة العالم فإنّ أسبابَ التأجيل تأتي لإجراءِ مزيدٍ من المشاورات بين الكتلِ السياسية والتحالفات حول أسماءِ المرشحين للوصول الى توافق سياسي لاختيار رئيسٍ للجمهورية، وأضافَ أنّ يومَ غدٍد سيكونُ آخر موعد لانتخاب رئيس للبلاد بموجب الدستور، ولفت الى أنّ الانقسام ما زال سيد الموقف في البيت الكردي حول اختيار مرشح واحد. ومن بين أبرز الأسماءِ المرشحة لخلافة فؤاد معصوم، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزبِ الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.