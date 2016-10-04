البرلمان العراقي يهدد بطرد السفير التركي رفضاً لقرار حكومة أردوغان

أكد مجلس النواب العراقى رفضه قرار البرلمان التركي موافقته لحكومة حزب العدالة والتنمية على استمرار تدخلاتها وعدوانها على العراق وقرر استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج بينما طالب عدد من أعضائه بطرد السفير إذا لم ينسحب الجيش التركي من العراق خلال 24 ساعة.

وكان البرلمان التركي أجاز السبت الماضي لحكومة حزب العدالة والتنمية الاخوانية صلاحية تفويض الجيش بمواصلة تدخلاته وعدوانه على السيادة والأراضي السورية والعراقية لعام إضافي وذلك حتى نهاية تشرين الأول 2017.

ويأتي ذلك استمرارا للدور التخريبي الذى تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد سورية والعراق حيث قامت وما زالت بالاعتداء على سيادة البلدين ومواصلة دعمها للتنظيمات الإرهابية وتسهيل جرائمها.

وقال مصدر نيابي في حديث للسومرية نيوز اليوم.. إن “مجلس النواب صوت على رفض قرار البرلمان التركي القاضي بتمديد بقاء التوغل التركي داخل الأراضي العراقية وقرر أيضا استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج”.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن نوابا عن جبهة الإصلاح في مجلس النواب العراقي طالبوا بطرد سفير النظام التركي في العراق إذا لم تنسحب القوات التركية خلال24 ساعة من شمال العراق .

وقال عضو الجبهة النائب حسن سالم .. إن “حقيقة اردوغان العدوانية توضحت تجاه العراق بأنها تدخل سافر تجاه السيادة العراقية وتصريحاته الوقحة والمعبرة عن سلوك عدواني ترمي إلى تقسيم العراق من خلال بوابة نينوى”.

وشدد سالم على ضرورة معاملة القوات التركية الموجودة في الأراضي العراقية على أنها قوات محتلة.

بدورها طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري الحكومة العراقية بمقاضاة النظامين التركي والسعودي في المحاكم الدولية بتهمة دعم الإرهاب والتدخل في الشوءون الداخلية للعراق وإثارة الاحتراب والفتنة والتسبب في قتل وجرح وتشريد الملايين من أبنائه وزعزعة الأمن والسلم الأهلي فيه داعية إلى إيقاف التبادل التجاري مع تركيا ومنع الشركات التركية من العمل في العراق ومقاطعة البضائع التركية والسعودية.

من جانبه دعا التحالف الوطني العراقي اليوم الحكومة التركية إلى سحب قواتها من العراق فورا والابتعاد عن الخطوات الاستفزازية معتبرا التصريحات الأخيرة لاردوغان تدخلا في الشأن العراقي.

وانتهكت قوات تابعة لنظام أردوغان تضم دبابات ومدفعية وكاسحات ألغام الأراضى العراقية فى الرابع من كانون الأول الماضى ودخلت إلى معسكر زليكان فى أطراف الموصل شمال العراق من دون طلب رسمي من العراق ودون إعلام الحكومة العراقية الأمر الذى أكدت بغداد أنه انتهاك للسيادة الوطنية وهو ما دفع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى للإعلان أن كل الخيارات متاحة بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ما لم تنسحب القوات التركية التى دخلت إلى العراق.