البريطاني موراي يبلغ نهائي البطولة الختامية للتنس

تأهل البريطاني آندي موراي إلى المباراة النهائية للبطولة الختامية لتنس الرجال، المقامة حاليا في لندن، والبالغ مجموع جوائزها 7 ملايين و500 ألف دولار.

واجتاز النجم البريطاني عقبة منافسه الكندي ميلوش راونيتش، المصنف رابعا، بفوزه عليه بصعوبة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (5-7) و(7-6) و(7-6)، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني، في الدور قبل النهائي.

وسيكون آندي موراي، المصنف الأول عالميا، على موعد في النهائي مع الفائز من المباراة، التي تجمع الياباني كي نيشيكوري، المصنف خامسا، والعملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا.