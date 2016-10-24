البريطاني هاميلتون بطلا لسباق أمريكا للفورمولا-1

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس) ، لقب بطل سباق جائزة أمريكا الكبرى، المرحلة 18 من بطولة العالم للفورمولا 1، يوم الأحد 23 تشرين الأول.

وقطع هاميلتون مسافة السباق الذي بلغ (308.405 كلم) بزمن قدره (1:38:12.618) ساعة، متفوقا بفارق (4.520) ثانية، على زميله الألماني نيكو روزبرغ، صاحب المركز الثاني.

واحتل الأسترالي دانييل ريكياردو، سائق (رد بول)، المركز الثالث، متخلفا بفارق (19.692) ثانية، عن الفائز.

ورفع هاميلتون رصيده إلى 305 نقطة، وقلص الفارق إلى 26 نقطة بينه وبين متصدر الترتيب العام لبطولة العالم، زميله نيكو روزبرغ، وذلك قبل ثلاثة سباقات من نهاية الموسم.