البريميرليج.. فينجر يحطم رقم فيرجسون الأسطوري

ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج، حقق أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد الفوز على برايتون بثنائية دون رد ظهر اليوم الأحد بملعب (الإمارات).

وبات برايتون الضحية رقم 45 لأرسين فينجر خلال مسيرته الطويلة مع الجانرز في الدوري، والتي تمتد 21 عامًا.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن فينجر كسر بفوزه على برايتون الرقم القياسي المسجل باسم الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد.

وقاد فيرجسون الشياطين الحمر للفوز على 44 فريقًا في البريميرليج على مدار 27 عامًا، قبل اعتزاله في صيف 2013.