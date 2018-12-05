“البريميرليغ”.. مان سيتي يقتنص فوزا صعبا من واتفورد

ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حقق مانشستر سيتي فوزه السابع تواليا وابتعد بفارق 5 نقاط مؤقتا عن أقرب منافسيه ليفربول، بفوزه الثلاثاء على مضيفه واتفورد 2-1.

أحرز ثنائية متصدر “البريميرليغ”، ليروي سانيه في (د.40)، والجزائري رياض محرز في (د.51)، وسجل هدف واتفورد الوحيد الفرنسي عبدالله دوكوري في (د.85).

ورفع سيتي رصيده إلى 41 نقطة من أصل 45 ممكنة، مقابل 36 لليفربول الذي يحل على بيرنلي وصيف القاع الأربعاء.

وفي باقي المباريات التي جرت اليوم، فاز وست هام ونايتد على ضيفه كارديف سيتي 3-1، وفاز برايتون على كريستال بالاس 3-1، وكذلك فاز بورنموث على هيديرسفيلد تاون 2-1.