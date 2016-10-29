البطريرك أفرام الثاني: سورية تتعرض لحرب إرهابية تكفيرية

أكد غبطة البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أن سورية تتعرض لحرب إرهابية تكفيرية لافتا إلى أن الوضع فيها مختلف عما تنشره وسائل الإعلام الغربية من تزوير وتضليل.

ودعا البطريرك افرام الثاني خلال لقائه الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في العاصمة برازيليا التي يزورها حاليا إلى اتخاذ موقف موحد وواضح ضد الإرهاب الذي تتعرض له سورية وداعميه مطالبا الحكومة البرازيلية باتخاذ مواقف داعمة لسورية وتشجيع شركاتها ومؤسساتها على المساهمة بمشاريع إعادة الإعمار.

وكان البطريرك افرام الثاني وصل إلى برازيليا في زيارة رعوية يوم الخميس الماضي وكان في استقباله في المطار مديرة إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية والسفير الدكتور غسان النصير رئيس بعثة الجمهورية العربية السورية في البرازيل ورئيس الجالية السورية بسام مسوح.

وجدد نائب وزير الخارجية البرازيلي في كلمة له خلال مأدبة غداء أقامها على شرف البطريرك افرام الثاني والوفد المرافق له حضرها السفير النصير التأكيد على أن حل الأزمة في سورية سياسي من خلال الحوار بين السوريين ودون تدخل من أي طرف خارجي.

بدوره شدد البطريرك افرام الثاني على أن ما يحدث في سورية هو إرهاب وتكفير وقتل تقوم به تنظيمات إرهابية مدعومة من الخارج موضحا أن السوريين أصحاب حضارة متجذرة في القدم قدموا نموذجا في التآخي والعيش المشترك وهم قادرون على حل مشاكلهم فيما بينهم دون تدخل خارجي.

وأشار البطريرك افرام الثاني إلى الأوضاع في سورية قبل الأزمة وكيف كان السوريون يعيشون بسلام وتآخ وتطور في مختلف المجالات المعيشية والخدمية مطالبا الحكومة البرازيلية برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سورية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.