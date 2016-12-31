البطريرك أفرام الثاني: انتصار حلب يبشر بنصر سورية على الإرهاب

أكد غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أن انتصار حلب هو تأكيد انتصار سورية القريب على الإرهاب مشددا على أن هذا النصر الذي تحقق بصمود الشعب وتلاحمه مع الجيش العربي السوري هو انتصار لثقافة الحياة والحضارة والإنسانية.

وقال البطريرك أفرام الثانى خلال استقباله اليوم المهنئين بالعام الجديد في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس.. إن “رسالتنا للعالم أجمع هي رسالة محبة وأخوة وأن السوريين الذين صدروا الحضارة للعالم مصرون على معاودة الإعمار والبناء” داعيا كل من غرر بهم للعودة إلى حضن الوطن وأن يعملوا مع أخوتهم لاعادة اعمار البشر والحجر.

وتوجه البطريرك أفرام الثاني الى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الاسد.

من جانبه أشار محافظ حلب حسين دياب خلال تقديمه التهنئة للبطريرك أفرام الثانى بأعياد الميلاد ورأس السنة إلى أن تزامن هذه الأعياد مع انتصارات حلب على الإرهاب هي بشرة خير بأن يكون العام الجديد استكمال انتصار كل سورية وتحرير أرضها من الإرهاب.

بدوره بين فاضل نجار أمين فرع حلب لحزب البعث العربى الاشتراكى أن فرحة حلب بالانتصار كبيرة مشددا على أن هذا الانتصار الذي تحقق بفضل تضحيات الشهداء وبطولات أبناء شعبنا وجيشنا الباسل هو تأكيد على أن السوريين هم دوما أقوى من التحديات.

شارك في تقديم التهاني اللواء عصام الشلي قائد شرطة المحافظة ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة وعدد من أعضاء قيادة فرع حلب للحزب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفعاليات رسمية وأهلية وشعبية.