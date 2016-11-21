البطريرك كيريل يعبر عن تضامنه مع الشعبين السوري والعراقي

أعرب البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الارثوذكسية عن تضامنه الكبير مع معاناة الشعبين السوري والعراقي جراء جرائم التنظيمات الإرهابية.

وندد البطريرك كيريل لدى استقباله المطران اغناطيوس ممثلاً لغبطة البطريرك يوحنا العاشر في موسكو بمحاولات الإرهابيين اضطهاد وتهجير مواطني البلدين بمن فيهم المسيحيون من أماكن اقامتهم التاريخية.

وحول الأزمة في سورية قال كيريل: “نحن على علم بوجود صعوبات حياتية في سورية ولكنني على ثقة تامة بالقدرة على تجاوز هذه الصعوبات ”. مشيراً إلى أن “حل القضايا الماثلة أمام العالم وأمام الكنيسة الأرثوذكسية وأمام الإنسان بحد ذاته تتطلب توحيد الجهود منا جميعاً.

وشدد بطريرك الكنيسة الروسية الارثوذكسية العزم على مواصلة الكنيسة تقديم المساعدة من أجل إرساء الاستقرار والسلام والأمن في سورية.

بدوره أكد المطران اغناطيوس مطران أبرشية فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية للروم الأرثوذكس بطريركية انطاكية وسائر المشرق أن “البطريركية تعول كثيراً على العلاقات الجيدة والقوية التي تربطها مع بطريركية الكنيسة الروسية الارثوذكسية وعلى الدور الذي تلعبه في محبتها للشعوب في سورية والعراق ولبنان والمنطقة أجمع”.

وقال المطران اغناطيوس في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو: إن “البطريرك كيريل عبر عن وقوف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية إلى جانب الشعبين السوري والعراقي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة”.