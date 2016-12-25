البطريرك لحام: السلام آت إلى سورية

وجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى حلب والسوريين والمسيحيين منهم خصوصا بعنوان “سلام آت لسورية بعد سلام حلب” جاء فيها” بمناسبة عيد الميلاد المجيد أوجه تحية السلام إلى حلب الصامدة بصمود جميع أبنائها باسمي وباسم مجلس رؤءساء الكنائس الكاثوليكية في سورية وآمل أن نزور حلب مع إخوتنا المطارنة في الوقت المناسب”.

وقال البطريرك لحام في رسالته التي وجهها من القاهرة: “أوجه رسالة أمل إلى جميع السوريين ولا سيما المسيحيين المقيمين هذه الأعياد الميلادية المجيدة ونقول لهم.. لسورية السلام آت آت آت وذلك بتضافر وتضامن ومحبة جميع أبناء وبنات سورية”.

وأضاف البطريرك: “نشكر الله على انتصار حلب ونصلي لأجل الضحايا الذين سقطوا.. ونعزي المحزونين ونطلب الشفاء للمرضى.. ونصلي ولا سيما لأجل جيشنا وجميع من يدعمه لكي يحققوا الانتصار والسلام لسورية”.

واختتم البطريرك لحام رسالته بالقول.. “مع الملائكة ننشد ونطلب أن تتحقق معاني العيد وهذه الأنشودة الخالدة.. المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة مع محبتي وبركتي”.

يذكر أن البطريرك لحام في زيارة تفقدية لبطريركية الاسكندرية ومصر والسودان وعلى جدول الزيارة جملة من النشاطات واللقاءات مع الرعايا والاجتماعات المتنوعة والزيارات إلى المدارس الخاصة بالكنيسة إضافة إلى مشاركة البابا تواضروس الثاني آلام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولا سيما بعد التفجير الإرهابي الذي هز حرم الكاتدرائية المرقسية في القاهرة.

كما سيكون على جدول الزيارة أيضا لقاء خاص مع مفتي الأزهر ومشاركة في اجتماع مجلس الكنائس الكاثوليكية في مصر.