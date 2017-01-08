البطريرك لحام: المطران الراحل كبوجي نذر حياته من أجل الدفاع عن قضية فلسطين

أكد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام أن مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس الراحل هيلاريون كبوجي نذر حياته وقلبه وإمكاناته وعلمه وذكاءه من أجل الدفاع عن قضية تجاوزت كونها قضية فلسطينية بل قضية عالمية إنسانية وعربية وإسلامية ومسيحية.

وقال البطريرك لحام في تصريح له في مطار بيروت بعد وصوله من القاهرة ليكون في مقدمة مستقبلي جثمان المطران كبوجي اليوم إننا “نودعه

بالعواطف الجميلة عواطف الشكر لله فهذا الإنسان ضحى بحياته من أجل الآخر” معربا عن أمله أن يكون رحيل المطران كبوجي كما كان في حياته درسا لكثيرين حتى نكون أمناء للقضايا التي تهم الإنسان وكرامته.

وأضاف إن “المطران كبوجي ظل حتى آخر أيام عمره كبيرا ومرفوع الرأس واقفا على رجليه معززا مكرما يحضر ويصلي وأوصى حتى آخر لحظات حياته بأبناء فلسطين وكانت رغبته الدائمة التي لم تبارحه لحظة بأن يزور القدس من جديد”.

وغيب الموت المطران كبوجي في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال في سبيل القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن المقاومة وعن سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها .