البطريرك لحام: سلام ات لسورية بعد سلام حلب

دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام المجتمع الدولي الى بذل مزيد من الجهود والعمل على احلال السلام في العالم من خلال الحوار وليس عبر الاقتتال والحروب والفتن.

وقال البطريرك خلال ترؤسه اليوم قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القيامة في القاهرة “الظلم يجتاح عالمنا وبتنا نفتقد لمقومات العدالة الإنسانية” مضيفا “كفى حربا وقتلا وتدميرا وتهجيرا للعائلات والأطفال وتدفقا للسلاح .. دعونا نعيش في هذا الشرق الذي كان وما زال واحة امل وسلام”.

وتمنى لحام أن “يكون ميلاد السيد المسيح بمثابة خريطة طريق لكل واحد منا لكي يزرع في قلبه المحبة والسلام وعندئذ تتحقق بشرى الفرح” مهنئا مصر وسورية ولبنان والعراق وفلسطين والشرق وسائر البلاد العربية بعيد ميلاد السيد المسيح.

وكان لحام وجه امس رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد الى حلب والسوريين بعنوان “سلام ات لسورية بعد سلام حلب”.

وفي كندا ترأس مطران كندا للروم الملكيين الكاثوليك ابراهيم ابراهيم قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المخلص في مونتريال تحدث خلالها عن عظمة هذه المناسبة وتخللت القداس اناشيد وترانيم ميلادية.