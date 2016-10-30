البطريرك يازجي: ارفعوا الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية

رفع البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الصلاة من أجل السلام في سورية خلال قداس الأحد في دير سيدة البلمند في بيروت.

وكان البطريرك يازجي قال في عظة له في كنيسة دير القديس انثيموس في العاصمة الرومانية بوخارست أواخر الشهر الماضى.. إن “صلاتنا اليوم معكم هي من أجل السلام في سورية ونداؤنا إلى العالم أن ارفعوا الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية”.

من جهة أخرى تطرق البطريرك يازجي إلى الوضع اللبناني ونوه بالتوافق الحاصل من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وقال..”نتطلع إلى أن يكون العهد القادم عهدا مباركا يخرج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتضافر فيه جهود الجميع حول الرئيس العتيد من أجل تفعيل مؤسسات الدولة وخدمة اللبنانيين الذين يرزحون منذ سنوات تحت ضغوط معيشية صعبة”.

ويعيش لبنان شغورا رئاسيا منذ ال 24 من أيار عام 2014 بعد فشل كل جلسات الانتخاب التي عقدها مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين ومن المقرر عقد جلسة يوم غد لانتخاب رئيس للبنان.