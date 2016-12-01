البطريرك يازجي: العمل الجاد لوقف الإرهاب على سورية ونطالب بتحرير مطراني حلب

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ضرورة العمل الجاد لوقف الحرب الإرهابية على سورية وترسيخ أسس السلام فيها والحفاظ على استقرار لبنان.

وخلال لقائه اليوم السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون أشار يازجي إلى ضرورة قراءة دروس الماضي والاستفادة منها في التعامل مع كل أزمات الشرق الأوسط وما أنتجته من تبعات على استقرار بلدان المشرق والعالم.

كما طالب يازجي المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراح مطراني حلب بولس يازجي متروبوليت حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب لطائفة السريان الأرثوذكس المخطوفين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف من قبل المجموعات الإرهابية بريف حلب، داعيا الجهات الدولية إلى لعب دورها في وضع خواتيم هذا الملف.