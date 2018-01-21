البطريرك يازجي: سورية قادرة تخطي المحن

أكد غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أن الشعب السوري في سورية وبلاد الاغتراب قادر على تخطي المحن وتجاوز المرحلة الصعبة التي مرت وتمر بها سورية.

وخلال لقائه اليوم القائم بالأعمال في السفارة السورية في أبو ظبي ماهر بدور وأعضاء السفارة وحشدا من أبناء الجالية السورية بمقر السفارة دعا البطريرك يازجي السوريين في بلدان الاغتراب إلى المساهمة ومؤازرة مبدأ المصالحة الوطنية والحل الوطني في سورية وأن يكونوا سفراء خير ومحبة وسلام وأخوة وتسامح ومثالاً يحتذى به.

وقال البطريرك يازجي الذي افتتح كاتدرائية النبي إيليا في منطقة المصفح بمدينة أبو ظبي إننا “نفخر بأولاد رعيتنا جميعاً بوفائهم وعلمهم وإخلاصهم للبلد الذين يعيشون فيه والذين أتوا منه ..ونتمنى أن يكونوا دائما رسلا للسلام والمحبة في قلوبهم وعقولهم”.

من جهته أكد القائم بالأعمال في السفارة السورية عمق التلاحم بين الشعوب العربية الإسلامية والمسيحية معربا عن شكره وتقديره للبطريرك يازجي على جهوده العظيمة في لم شمل السوريين داخل سورية وفي المغتربات متمنياً أن يعود الأمن والأمان إلى سورية وإلى البلدان العربية عامة.