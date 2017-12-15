البطريرك يازجي يجدد دعوته لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة

جدد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس دعوته المجتمع الدولي ومن هم في موقع القرار للعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط .

وقال البطريرك يازجي خلال لقائه غلاديس بريجيلكيان رئيسة حكومة ولاية نيوساوث ويليز في سيدني بأستراليا: “ما يحدث اليوم في ديارنا من جرائم إرهابية تكفيرية هي أعمال غريبة عن مجتمعنا وقيمنا لأن ديارنا صدرت العلم والثقافة التي انطلقت منها المسيحية ونؤكد أننا أصحاب الأرض وأصحاب حق ونتمتع بعلاقات طيبة مع أخوتنا المسلمين ونؤمن بالعيش المشترك واحترام كل واحد منا للآخر”.

وجدد البطريرك يازجي التأكيد على تجذر المسيحيين في المنطقة ورغبتهم الأكيدة في البقاء فيها وعدم الهجرة.

بدورهم أكد الحاضرون أن زيارة البطريرك يازجي إلى استراليا من أجل المشاركة في مراسم تنصيب المطران الجديد على أبرشية أستراليا ونيوزيلندا والفلبين باسيليوس قدسية تخص الكنائس كافة دون تمييز.