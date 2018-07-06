البطريرك يازجي يزور مدينة حرستا بريف دمشق

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أن السوريين مسلمين ومسيحيين أسرة واحدة وسيظلون صامدين في وطنهم ولن يستطيع الإرهاب مهما حاول اقتلاعهم من هذه الأرض.

جاء ذلك خلال زيارة البطريرك يازجي اليوم لكنيسة القديس جاورجيوس والجامع الكبير في عربين وكنيسة النبي ايليا الغيور وجامع الزهراء في مدينة حرستا واطلاعه على حجم الضرر والتخريب الذي تعرضت له الأماكن الدينية في المنطقة.

وتعرضت الأماكن الدينية والأثرية في الغوطة الشرقية ومنها الكنائس والجوامع لأعمال تخريب ونهب خلال فترة سيطرة الإرهابيين عليها.

وحيا البطريرك يازجي بطولات الجيش العربي السوري الباسل الذي طهر المنطقة من الإرهاب مؤكدا أن أبناء سورية صامدون وملتفون حول جيشهم وقيادتهم.