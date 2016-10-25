البعث الحواريفي الحسكة: “من التصحيح إلى التحرير ثنائية البناء والمقاومة”

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع الحسكة ملتقى البعث للحوار بعنوان (من التصحيح إلى التحرير ثنائية البناء والمقاومة) في قاعة الشهيد حنا عطالله في مقر فرع الحزب.

وتحدثت الرفيقة جازية الشيخ علي عضو قيادة فرع الحزب في المحور الأول عن الظروف التي خلقت الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أرادها ثورة بناء، وجميع منجزاتها كانت تهدف إلى تعزيز الولاء للوطن والمواطنة التي هي البناء الحقيقي للوطن… فسورية بعد الحركة التصحيحية ليست هي سورية قبلها، حيث أصبحت سورية النقطة المضيئة في جغرافية الوطن العربي بل في العالم، كانت الحركة ثورة منجزات في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأهمها تأسيس الجيش العقائدي ورعايته وهو الآن سبب صمود سوريتنا.. سورية التي عززت المبادئ الثابتة في مواقفها في مواجهة كل المؤامرات التي تمس الأمة العربية.

كما أكدت الشيخ علي الدور الكبير للحركة التصحيحية في جعل سورية في مقدمة محور المقاومة

وجاء المحور الثاني للرفيق نوح خليل مدير مدرسة الإعداد الحزبي بالحسكة حول حرب تشرين التحريرية التي جاءت بعد سنوات من ثقافة الهزيمة التي زرعت في المجتمع العربي بعد تكرر الهزائم بعد نكبة ١٩٤٨ وعدوان ١٩٥٦ ونكسة ١٩٦٧. جاءت حرب تشرين التحريرية التي جاءت ضمن التكامل في جميع المجالات والتطور الذي كان بعد قيام الحركة التصحيحية المجيدة التي عززت الجبهة الداخلية التي كانت منطلقًا للانتصار في الجبهة العسكرية وهي نتيجة للإعداد الأمثل للجيش العقائدي الجيش العربي السوري، والتي جعلت خيار المقاومة سبيلاً لجماهير الأمة العربية.

ثم تم فتح باب الحوار مع السادة الحضور.

أدار الملتقى الرفيقة البتول العليوي، بحضور الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحسكة للحزب والسيد اللواء جايز الموسى محافظ الحسكة والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية والرفاق رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

البعث ميديا || الحسكة – عبدالرحمن السيد