البعث حاضر في الزبداني وفرقه العاملة تعقد مؤتمراتها السنوية

تعقد الفرق العاملة في مجال عمل شعبة الزبداني لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمراتها السنوية وسط حضور ملفت للرفاق البعثيين في مختلف نشاطات المنطقة الميدانية والسياسية والاجتماعية.

فرغم الحالة الأمنية التي تحيط بمنطقة الزبداني عموماً لا يزال نشاط الفرق العاملة في بلودان وبقن ومضايا والزبداني وسرغايا وعين حور وحوش بجد والروضة وغيرها من الفرق التابعة لعمل الشعبة تمارس عملها وان كان بتفاوت ناجم عن الحالة الأمنية في كل فرقة.

وقد عقدت فرق سرغايا وعين حور وبلودان وحوش بجد مؤتمراتها بحضور الرفيق المهندس محمد كبتولة عضة قيادة فرع ريف دمشق للحزب والرفاق أمين واعضاء قيادة الشعبة، وقد تركزت المداخلات خلال المؤتمرات على الحالة الامنية السائدة ودور كتائب البعث في الوقوف الى جانب قوات الجيش العربي السوري والقوى الصديقة، اضافة الى الأمور التنظيمية والشأن السياسي.

وقدم الرفيق المهندس كبتولة رؤية واضحة حول الوضع السياسي في ظل الانتصارات التي يحققها بواسل قواتنا المسلحة في كل الميادين وآخرها انتصار حلب الذي يحمل الخير والفرج لسورية عموماً. وتستمر مؤتمرات شعبة الزبداني والتي تعقد في اطار خطة القيادة القطرية لعقد المؤتمرات السنوية للفرق خلال العام2016.

البعث ميديا|| ريف دمشق-بلال ديب