“البعث ميديا” ترصد المؤتمرات السنوية للفرق الحزبية بريف دمشق

تتابع الفرق الحزبية في ريف دمشق عقد مؤتمراتها السنوية التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي، فقد عقدت مؤتمرات فرق (أفرة – بسيمة – جديدة الشيباني) في مجال عمل شعبة قدسيا، وفي مجال عمل شعبة دوما الأولى عقدت مؤتمرات فرق (ضاحية الأسد – ريف دوما – بيت نايم)، كما عقدت فرقة العادلية في مجال عمل شعبة الكسوة مؤتمرها السنوي، كما عُقدت مؤتمرات فرق (امبيا وعيسم) في مجال عمل شعبة قطنا، وعقد مؤتمر فرقة المليحة في مقر شعبة الغوطة الشرقية، وعقدت كل من فرق (سيدي مقداد – نجها – خربة الورد) في مجال عمل شعبة الغوطة الغربية، كما بدأت شعبة دوما الثانية بعقد المؤتمرات السنوية للفرق الحزبية، حيث كانت البداية بفرقة الكفرين.

وتم خلال المؤتمرات مناقشة التقارير المقدمة من قيادات الفرق، وتم تقديم التوصيات والمقترحات والمداخلات، تأتي هذه المؤتمرات المستمرة حتى الان تنفيذا لخطة القيادة القطرية في عقد المؤتمرات السنوية للفرق الحزبية خلال عام ٢٠١٦.

البعث ميديا|| متابعة – بلال ديب