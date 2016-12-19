البعث يستقطب المتطوعين لصفوف الفيلق الخامس في مناطق القطيفة والتل

تتابع اللجنة المكلفة بمتابعة واستقطاب المتطوعين في الفيلق الخامس اقتحام نشاطها باللقاء بالمواطنين في منطقة القطيفة حيث استقبلت قيادة شعبة القطيفة لحزب البعث اليوم اللجنة ونظمت لقاء نوعي بالمواطنين في المدينة بهدف استقطاب المتطوعين في صفوف الفيلق الخامس اقتحام في الجيش العربي السوري، وذلك في اطار خطة قيادة فرع ريف دمشق للحزب.

وقد تم اللقاء بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة العاملين في منطقة القلمون بهدف استقطاب وحث الشباب على الانضمام لصفوف الفيلق الخامس.

ضم اللقاء كل من الرفاق: منير ابو كحلا أمين شعبة قدسيا، راتب عدس نائب السيد محافظ ريف دمشق، العميد رباح دوه جي من مجموعة العملياتة، العقيد وفيق ناصيف من مجموعة العمليات.

كما حضر اللقاء امين وأعضاء قيادة الشعبة والرفاق والمواطنين أعضاء لجنة المنطقة المشكلة لنفس الغرض عرض خلالها الرفاق الحضور شروط وميزات الانضمام للفيلق الخامس اقتحام.

يذكر ان اللجنة عقدت لقاء مشابه صباح اليوم في منطقة التل بحضور أمين وأعضاء قيادة شعبة التل للحزب، وعقدت في وقت سابق لقاء في منطقة يبرود.

البعث ميديا|| بلال ديب