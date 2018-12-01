البعث يفوز على MTN  ويتوج بلقب دوري المؤسسات الإعلامية لكرة القدم

توج فريق جريدة البعث بلقب دوري المؤسسات الإعلامية الثامن لكرة القدم (سداسيات) الذي اقامته لجنة الصحفيين الرياضيين ورعته شركة MTN بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة MTN بنتيجة ٠/٦ اليوم السبت على أرض صالة تشرين بدمشق..

الفريقان قدما أداء جيدا في الشوط إﻻ أن اللمسة الأخيرة كانت للاعبي البعث حيث سجلوا هدفين عبر بشار إدلبي وبلال ميرزا وبهما انتهى الشوط..

وفي الثاني سيطر لاعبو البعث على الملعب من بابه لمحرابه ونجح الادلبي في تسجيل ثلاثة أهداف (ليتوج بلقب هداف الدوري برصيد ١٦ هدف) تاركاً لميرزا تسجيل الرابع لتنتهي المباراة بفوز البعث باللقب الأول له في تاريخ البطولة..

وفي نهاية المباراة قام نائب رئيس اتحاد الصحفيين مصطفى مقداد وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين محمد عباس ورئيس لجنة الصحفيين الرياضيين إياد ناصر بتوزيع كأسي المركز الأول والثاني..

وكان البعث قد تأهل إلى النهائي بفوزه في الدور نصف النهائي على قناة الإخبارية 5/1، في حين تغلب شركة MTN على قناة سما 2/1.

وكان قد شارك بالدوري هذا العام ١٠ فرق..