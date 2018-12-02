البنتاغون: العثور على جثة قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط بالبحرين

وفقاً لرويترز، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن العثور على جثة قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط الفريق بحري سكوت ستيرني بمقر إقامته في البحرين.

وأكد قائد العمليات البحرية للبنتاغون الأميرال جون ريتشاردسون في بيان له أمس: “إن ستيرني قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين عثر عليه ميتا في مقر إقامته بالمملكة”، مضيفاً: “من غير المشتبه حتى الآن أن الوفاة ناجمة عن عنف” لافتا إلى أن لجنة التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية والداخلية البحرينية تتعاونان لإجراء التحقيق في الحادث.

وتولى ستيرني منصبي قائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية في الـ 6 من أيار الماضي .