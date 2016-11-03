البنتاغون: قنوات الاتصال العسكرية الأمريكية الروسية باقية لتفادي الصدام

أعلن الكولونيل الأمريكي جون دوريان المتحدث باسم تحالف واشنطن في العراق أن العسكريين الأمريكيين والروس سيبقون على قنوات الاتصال المخصصة “لتفادي الصدام في الأجواء السورية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن دوريان قوله في مؤتمر صحفي “نحن نحافظ على قناة تنسيق الأعمال لتفادي حالات الصدام مع الروس وسنستمر بفعل ذلك”.

وكان اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال في التاسع والعشرين من الشهر الماضي إن طائرة أمريكية كانت تحلق في المجال الجوي السوري شرق مدينة دير الزور قبل أيام وخلافا لقواعد أمن الطيران هبطت مسافة كيلومتر واحد تقريبا عن الارتفاع الذي كانت تشغله واقتربت بشكل خطر من طائرة روسية إلى مسافة تقل عن 500 متر.

وأشار كوناشينكوف أنه وفقا للاتفاقية الروسية الأمريكية قامت قيادة قاعدة حميميم الروسية بإبلاغ الجانب الأمريكي مسبقا بتحليق الطائرة الروسية في تلك المنطقة مع تحديد الارتفاع الدقيق لطيرانها.