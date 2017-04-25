البنتاغون يعلن مقتل 144 شخصا في هجوم على قاعدة عسكرية شمال افغانستان

اعلنت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” اليوم مقتل 144 شخصا واصابة ستين عنصرا امنيا جراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في شمال افغانستان الجمعة الماضي.

وكان عشرة مسلحين يرتدون بزات عسكرية وسترات ناسفة دخلوا الى القاعدة بشاحنات للجيش واطلقوا النار على جنود في مسجد وصالة طعام.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في البنتاغون تبريره سقوط الاعداد الكبيرة من الضحايا جراء الهجوم بحظر ادخال الاسلحة الى المسجد او قاعة الطعام وتجمع عدد كبير في مكان ضيق.

واشار المسؤول الامريكي الى وجود 30 جنديا من قوات حلف شمال الاطلسي اثناء الهجوم الا انهم امتنعوا عن المشاركة بصد الهجوم بدعوى وجودهم بصفة “مدربين او مستشارين”.