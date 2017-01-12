البنتاغون ينفي تلقيه شكوى من موسكو حول “الخط الساخن” بسورية

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجانب الأمريكي لم يتلق من موسكو أي شكوى في إطار عمل “الخط الساخن” حول سورية.

وعلق المتحدث الرسمي باسم البنتاغون أدريان رانكين غالاوي: “لم نتلق من العسكريين الروس أي إشارات حول قلقهم بشأن عمل خط الاتصال الذي أنشىء لتأمين العمليات في أجواء سورية” زاعما أن “الطائرات والسفن الأمريكية تتعامل بشكل دائم مع الوحدات الروسية العاملة في المناطق نفسها ومعظم تلك التعاملات آمنة ومهنية إلا أن الجانب الروسي يقوم في بعض الحالات بمناورات خطرة ويتصرف بشكل غير مهني”.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية أمس تلقيها أي شكاوى عن تقارب خطير بين الطائرات الروسية وطائرات تحالف واشنطن في أجواء سورية مؤكدة أن هذه المزاعم هدفها تهرب دول “التحالف” من مسؤولية قتل مدنيين وتدمير منشات مدنية.