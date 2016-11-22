البنوك المصرية تجمع نحو 8 مليارات دولار

جمعت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر نحو 142 مليار جنيه (7.88 مليار دولار) حصيلة بيع شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها عقب تعويم العملة.

وطرحت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، وهي (الأهلي المصري)، و(مصر)، و(القاهرة)، شهادات بفائدة 16% و20% بعد تعويم الجنيه، بتعليمات من البنك المركزي المصري.

وأبقى المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، على سعري عائدات الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، الاثنين 21 تشرين الثاني، إن “بنكه جمع 85 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) من الأوعية الادخارية مرتفعة العائد التي طرحها بعد تحرير سعر الصرف”.

من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، إن مصرفه “جمع 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من الشهادات الجديدة”.

وكشف منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، أن بنكه “جمع 12 مليار جنيه (666 مليون دولار)، بعد طرح الأوعية الادخارية الجديدة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري، طارق فايد، إن “البنوك المصرية جذبت 3 مليارات دولار، منذ تحرير سعر الصرف، من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب المصدرين”.